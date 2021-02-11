В морском порту Петербурга проконтролировали ввоз почти 40 тонн сельдерея

Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Россию крупной партии сельдерея. Овощи прибыли в морской порт Петербурга из Израиля.

Как сообщила пресс-служба управления ведомства по Петербургу, Ленобласти и Псковской области, специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии стеблевого сельдерея общим весом более 38,5 тонн. Груз отправила компания из израильского Тель-Авива по заказу фирмы, занимающейся оптовой торговлей овощами и фруктами в Нижегородской области.

Инспекторы не выявили каких-либо нарушений и разрешили выпуск груза на территорию РФ.

Отмечается, что с начала 2021 года через морской порт Петербурга прошло более 212 тонн свежего стеблевого и около 20,5 тонн свежего листового израильского сельдерея.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор уничтожил более тонны польских груш в Петербурге.