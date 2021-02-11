Врач призвал носить маски минимум до мая

Отмена масочного режима пока что невозможна, так что гражданам стоит позаботиться о своей безопасности.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что масочный режим вряд ли отменят до мая 2021 года. Он посоветовал не отказываться от средств индивидуальной защиты, даже когда кажется, что пандемия заканчивается. Об этом пишет РИА Новости.

Тимаков отметил, что в обществе все еще достаточно людей, которые не успели переболеть коронавирусом или сделать прививку. Чтобы обезопасить их, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой, и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм»,

— объяснил Тимаков.

Летом, считает врач, маски будут носить те, кто не успел вакцинироваться.

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