В Москве спасли пациентку со 100% поражением легких

Женщина готова к выписке спустя два месяца. Фото: Baltphoto

Женщина готова к выписке спустя два месяца. Фото: Baltphoto

Женщина провела в больнице около двух месяцев и готова к выписке.

В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве смогли спасти 63-летнюю пациентку со 100% поражением легких. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Известно, что женщина некоторое время пыталась лечиться самостоятельно, чем усугубила свое состояние – оно было тяжелейшим.

«Уже после первого сеанса в барокамере она смогла самостоятельно вставать, посещать душ и передвигаться, а через 5 сеансов не осталось необходимости в кислородной поддержке»,

— говорится в сообщении.

В стационаре москвичка провела два месяца и сейчас готовится к выписке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около 30 тысяч петербуржцев получили полный цикл препарата «Спутник V». Отметим, что на данный момент в городе работают 115 прививочных пунктов.