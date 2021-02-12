Невролог рассказал, как восстановить работу мозга после COVID

Для полноценной реабилитации после перенесенного коронавируса необходимо тренировать нервную систему. Об этом рассказал невролог Василий Грибанов.
По его словам, хорошим упражнением для восстановления мозговой деятельности является лепка и тренировка мелкой моторики.
Врач отметил в эфире телеканала «Мир 24», что усилить имеющиеся проблемы может употребление тяжелых для пищеварения продуктов. Кроме того, это может вызвать нарушение сна.
Переболевшим COVID-19 пациентам необходимо включать в рацион продукты с обилием клетчатки — есть капусту, цельные злаки, фрукты, смородину, малину.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил россиян о риске ухудшения слуха из-за коронавируса.