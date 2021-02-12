Невролог рассказал, как восстановить работу мозга после COVID

Невролог советует есть капусту, цельные злаки, фрукты, смородину и малину. Фото: pixabay

Невролог советует есть капусту, цельные злаки, фрукты, смородину и малину. Фото: pixabay

Для полноценной реабилитации после перенесенного коронавируса необходимо тренировать нервную систему. Об этом рассказал невролог Василий Грибанов.

По его словам, хорошим упражнением для восстановления мозговой деятельности является лепка и тренировка мелкой моторики.

Врач отметил в эфире телеканала «Мир 24», что усилить имеющиеся проблемы может употребление тяжелых для пищеварения продуктов. Кроме того, это может вызвать нарушение сна.

Переболевшим COVID-19 пациентам необходимо включать в рацион продукты с обилием клетчатки — есть капусту, цельные злаки, фрукты, смородину, малину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил россиян о риске ухудшения слуха из-за коронавируса.