Утром пятницы петербуржцы стоят в 4-балльных пробках

Жители Северной столицы уже выехали на работу. Пятничным утром пробки на дорогах города оцениваются в четыре балла.

Так, сегодня, 12 февраля, к 9 часам утра дорожная ситуация ухудшится до 5 баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», красным отмечены участки на Большом Сампсониевском проспекте, проспекте Маршала Блюхера, набережной Черной речки, Приморском проспекте, Шафировском проспекте и Пироговской набережной.

Пробки также собрались на Новочеркасском, Заневском, Млоохтинском и Невском проспектах, Кубинской улице и Московском проспекте.

Ситуацию на трассах города также усложнили аварии и дорожные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу дороги Петербурга покроют гололед и снег. Водителей быть внимательнее, чтобы избежать ДТП.