Анонимы снова пригрозили взрывами в судах Петербурга

Анонимы снова пригрозили взрывами в судах Петербурга
Людей вывели на холод. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В трех районах Петербурга 11 февраля сотрудники полиции искали «бомбы». Суды снова получили анонимные письма с угрозами взрывов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром в четверг в полицию поступило сообщение от сотрудников ФСБ, которые получили письмо с угрозами с адреса @donmah.com, в котором говорится , что «Смольнинский районный суд, Василеостровский районный суд, Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заминированы».

На место прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки опасных предметов не обнаружили. В двух судах — Василеостровском и Смольнинском — проводилась эвакуация.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге из-за писем «минеров» в четверг эвакуировали 127 человек. На различные адреса электронных почт УФСБ РФ по городу и Ленобласти, районных судов и университетов поступило 14 сообщений о «минировании».

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