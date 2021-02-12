Астрономы обнаружили на месте черной дыры неизвестное скопление масс

Ученые ожидали обнаружить вместе скопления NGC 6397 гипотетическую черную дыру, но удалось увидеть нечто другое. Астрономов поджидало на этом месте большое скопление мелких черных дыр.

Результаты исследования космоса появились в журнале Astronomy & Astrophysics. Там ученые объяснили, что долго изучали недостающий элемент – большую черную дыру, которая превышает во много миллионов раз массу солнца. Однако конечные результаты вышли непредсказуемыми.

«Мы нашли убедительные доказательства наличия невидимой массы в плотном ядре шарового скопления, но мы были удивлены, обнаружив, что эта дополнительная масса не является «точечной», чего можно было бы ожидать от уединенной черной дыры, а протяженной – до нескольких процентов от размера скопления», – пояснил автор исследования Эдуардо Витраль.

Такие скопления изучались с помощью телескопа «Хаббл» несколько лет, после этого специалисты сверяли данные. В итоге, ученые пришли к выводы, что скопление масс – это белые карлики, нейтронные звезды и небольшие черные дыры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Китай планирует отправить в космос первую миссию по изучению Солнца в 2022 году.