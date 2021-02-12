Астрономы обнаружили на месте черной дыры неизвестное скопление масс

Астрономы обнаружили на месте черной дыры неизвестное скопление масс
Ученые изучают черные дыры. Фото: https://pixabay.com

Ученые ожидали обнаружить вместе скопления NGC 6397 гипотетическую черную дыру, но удалось увидеть нечто другое. Астрономов поджидало на этом месте большое скопление мелких черных дыр.

Результаты исследования космоса появились в журнале Astronomy & Astrophysics. Там ученые объяснили, что долго изучали недостающий элемент – большую черную дыру, которая превышает во много миллионов раз массу солнца. Однако конечные результаты вышли непредсказуемыми.

«Мы нашли убедительные доказательства наличия невидимой массы в плотном ядре шарового скопления, но мы были удивлены, обнаружив, что эта дополнительная масса не является «точечной», чего можно было бы ожидать от уединенной черной дыры, а протяженной – до нескольких процентов от размера скопления», – пояснил автор исследования Эдуардо Витраль.

Такие скопления изучались с помощью телескопа «Хаббл» несколько лет, после этого специалисты сверяли данные. В итоге, ученые пришли к выводы, что скопление масс – это белые карлики, нейтронные звезды и небольшие черные дыры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Китай планирует отправить в космос первую миссию по изучению Солнца в 2022 году.

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"Хаббл" космос черные дыры


 

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