Китай планирует отправить в космос первую миссию по изучению Солнца в 2022 году

Планируется, что миссия спутника ASO-S по изучению Солнца продлится четыре года. Фото: pixabay

Планируется, что миссия спутника ASO-S по изучению Солнца продлится четыре года. Фото: pixabay

В 2022 году в Китае планируют запустить в космос первый спутник, который отправится исследовать Солнце. Событие запланировано на первое полугодие 2022-го.

Как пишет китайское информационное агентство «Синьхуа», миссию решили назвать Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S). Спутник выведут на солнечно-синхронную орбиту на высоте примерно 720 километров от Земли. Зонд должен изучить взаимосвязь между солнечным магнитным полем, солнечными вспышками и выбросами вещества и полночной короны.

Для этих целей на ASO-S установят солнечный вектор-магнитограф, телескоп и телескоп жестокого рентгеновского излучения. Миссия, по прогнозам специалистов, рассчитана на четыре года. За это время приборы успеют собрать данные о пиковой активности Солнца в период завершения 11-летнего цикла, которое придется на 2025 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Международной космической станции (МКС) опять нашли трещину.