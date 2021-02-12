В России выявили более 15 тысяч новых случаев COVID

В России наблюдается постепенный спад заражений коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 15 089 инфицированных COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, у 11,7% новых заразившихся не было симптомов болезни.

Общее число умерших от ковид-инфекции по стране достигло 79 194, из них 504 пациента скончались за минувшие сутки. Выздоровели за сутки по стране 20 720 человек, за время пандемии — 3 559 142.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на треть сократилось число госпитализаций ковид-пациентов.