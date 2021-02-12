Китайский Новый год: как его празднуют в Петербурге и что сулит год рожденным «быками»

Gazeta.SPb рассказывает о том, где и как отмечают китайский Новый год и что год быка сулит рожденным под этим знаком зодиака.

Праздник, который в России называют китайским Новым годом, — это фестиваль весны. Только в КНР его отмечают 1,4 млрд человек. Также он популярен во Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре и других странах Восточной Азии, где живут по лунному календарю.

Праздник растягивается на две недели. А накануне китайцы массово отправляются из крупных городов в родные деревни и провинции, чтобы навестить родственников. В аэропортах и на вокзалах в это время творится настоящее безумие.

Дата китайского Нового года плавающая. В этот раз он наступил в 00:03 по МСК в ночь на 12 февраля. Считается, что на второе новолуние после зимнего солнцестояния зима отходит.

Традиции

Все вокруг украшают алыми фонарями и несколько дней подряд пускают фейерверки. Согласно легендам, в конце зимы с горы спускается чудище Нянь и пожирает скот, зерно, запасы пищи, иногда людей, особенно детей, а прогнать его можно лишь красным цветом и огнем, а также специально приготовленной едой — чем ее больше, тем зверь уступчивее.

В этот день на столе блюда из свинины, утки, курицы или рыбы. Популярны многочисленные виды сладостей и кондитерских изделий, в том числе рисовое печенье няньгао. Подают также пельмени, лучше не покупные, а приготовленные всей семьей.

Подарки дарят нечасто. В основном преподносят деньги, причем в специальных конвертах непременно красного цвета, можно даже электронных, то есть переводом. Давний обычай требует дарить деньги любому ребенку, родившемуся после 15 дней нового года.

Перед торжеством следует навести в доме порядок. Плохим знаком считается детский плач в новогодние праздники. В первый день нового года не стоит мыть голову. Не надо носить старые и порванные вещи, а также белую и черную одежду — в Азии это цвета траура.

Прогноз

Новый год по лунному календарю — год металлического быка. По прогнозам он должен быть спокойнее и мягче уходящего. Быку предшествует год крысы, а следом идет тигр.

Для тех, кто родился в год быка, 2021 год будет удачным в плане карьеры. Трудности могут возникнуть в сферах здоровья и отношений. В период пандемии коронавируса лучше не простужаться, а при недомоганиях следует обратиться к врачу.

В Петербурге

Китайский Новый год и традиционный фестиваль, который проходит в нашем городе, прочно укрепились в календаре событий Северной столицы. Последний в этом году в связи с пандемией коронавируса состоится преимущественно в онлайн-формате.

«Его очень ценят и в самом Китае. Он символизирует нашу дружбу и открытость, взаимное доверие и уважение», — считает губернатор Александр Беглов.

В честь празднования Китайского Нового года Дворцовый мост украсят красной подсветкой. Накануне своих болельщиков в Поднебесной поздравил футбольный клуб «Зенит» — игроки записали ролик на китайском языке. Традиционно в петербургском Дацане проходят праздничные молебны.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге с 12 февраля снят ряд антиковидных ограничений, касающихся работы фудкортов, театров, ЗАГСов и т.д. Как теперь будет жить Северная столица — в нашем материале.