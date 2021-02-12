В Ленобласти еще 202 человека подхватили коронавирус

В Ленобласти еще 202 человека подхватили коронавирус
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

В Ленобласти за сутки зафиксировали еще 202 новых случая коронавируса.

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 33 210 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За сутки коронавирус унес жизни 11 человек. справиться с болезнью смогли 487 пациента.

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 134 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где подтвердили еще 2 139 случаев заражения коронавирусом. На третьем месте оказалась Московская область — 842 новых инфицированных

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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