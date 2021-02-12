Кремль признал уровень жизни россиян напряженным

Песков отметил, что необходимо преодолеть тенденцию по снижению доходов граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал падение реальных доходов россиян в 2020 году. Согласно данным Росстата, они упали на 3,5%. Об этом пишет ТАСС.

Песков признал, что ситуацию остается напряжённой и нужно преодолеть тенденцию по снижению доходов граждан. Он отметил, что благодаря статистике стало понятно, над предстоит поработать. Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин всегда призывал «купировать негативные последствия мировых кризисных явлений, которые приводят к падению жизненной уровня».

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году»,

— констатировал представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль сообщил о желании увеличения размера пенсий. Власти понимают, что предстоит сделать многое, чтобы улучшить жизни пенсионеров.