Кремль признал уровень жизни россиян напряженным

Кремль признал уровень жизни россиян напряженным
Реальные доходы россиян снизились. Фото: pixabay.com

Песков отметил, что необходимо преодолеть тенденцию по снижению доходов граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал падение реальных доходов россиян в 2020 году. Согласно данным Росстата, они упали на 3,5%. Об этом пишет ТАСС.

Песков признал, что ситуацию остается напряжённой и нужно преодолеть тенденцию по снижению доходов граждан. Он отметил, что благодаря статистике стало понятно, над предстоит поработать. Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин всегда призывал «купировать негативные последствия мировых кризисных явлений, которые приводят к падению жизненной уровня».

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году»,

— констатировал представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль сообщил о желании увеличения размера пенсий. Власти понимают, что предстоит сделать многое, чтобы улучшить жизни пенсионеров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Дмитрий Песков кремль уровень жизни


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Торжковской произошла массовая авария
Взрыв газа, пожар в школе, разрисованные сфинксы и красота на улице: чем ...
«Спутник V» вошел в тройку популярных мировых вакцин от Covid-19
Кремль признал уровень жизни россиян напряженным
Петербуржцев предупредили о снеге и ветре в субботу
Москвичка пыталась убить трех детей, оставив их в лесу на морозе
«Зенит» одержал крупную победу над сборной Узбекистана
Китайский Новый год: как его празднуют в Петербурге и что сулит год ...