Из Петербурга улетит первый за долгое время самолет в Амстердам

Из Петербурга улетит первый за долгое время самолет в Амстердам
Перед вылетом нужно ознакомиться с правилами пересечения границы. Фото: pixabay.com

Рейсы возобновляются по пятницам и воскресеньям.

Сегодня, 12 февраля, из Пулково вылетит самолет в Амстердам. Об этом сообщили в авиакомпании KLM. Это первый рейс спустя долгое время.

Известно, что перевозчик будет осуществлять полеты по пятницам и воскресенья в рамках зимней навигации. Самолеты будут прибывать в Пулково в 17:35, а вылетать в Амстердам в 18:30.

Гражданам, которые хотят посетить Нидерланды, нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также сдать экспресс-тест на наличие антигенов к коронавирусу. Также в Пулково напоминают, что граждан без средств индивидуальной защиты на борт не пустят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток. Пассажиров будут доставлять на самолетах Airbus A330-200 с местами бизнес-класса. Пока в расписании аэропорта нет рейсов между двумя городами.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиасообщение амстердам новости СПб пулково самолет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Снятие ограничений и обратное перепрофилирование стационаров: последние ...
В Смольном рассмотрели три проекта по борьбе с Covid-19 в рамках цифрового ...
В Петербурге открылись фуд-корты, но петербуржцы туда не спешат — ...
Александр Гордон переболел коронавирусом в тяжелой форме
В центре Петербурга десятки домов остались без отопления из-за ремонтных работ
В Ленобласти в лесу насмерть замерзли мужчина и женщина
На Ленина ОМОН обнаружил у скончавшегося петербуржца боеприпасы в доме
В России завершают вторую фазу испытаний вакцины «Спутник Light»