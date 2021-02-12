Из Петербурга улетит первый за долгое время самолет в Амстердам

Рейсы возобновляются по пятницам и воскресеньям.

Сегодня, 12 февраля, из Пулково вылетит самолет в Амстердам. Об этом сообщили в авиакомпании KLM. Это первый рейс спустя долгое время.

Известно, что перевозчик будет осуществлять полеты по пятницам и воскресенья в рамках зимней навигации. Самолеты будут прибывать в Пулково в 17:35, а вылетать в Амстердам в 18:30.

Гражданам, которые хотят посетить Нидерланды, нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также сдать экспресс-тест на наличие антигенов к коронавирусу. Также в Пулково напоминают, что граждан без средств индивидуальной защиты на борт не пустят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток. Пассажиров будут доставлять на самолетах Airbus A330-200 с местами бизнес-класса. Пока в расписании аэропорта нет рейсов между двумя городами.