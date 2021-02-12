В Мурино построят школу на 1200 мест

В Мурино построят школу на 1200 мест
В городе увеличится количество соцобъектов. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Также в городе появится новый детский сад, куда смогут ходить 250 малышей.

В Мурино появятся школа и детский сад. Об этом сегодня, 12 февраля, рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области. МЧС наконец передало землю под строительство соцсобъектов, их начнут проектировать в текущем году.

Известно, что в школу смогут ходить 1,2 тысяч учеников, а в детский сад – 250 малышей. Пока непонятно как скоро будут готовы социальные объекты.

Напоминаем, что для жителей Мурино это – отличная новость, так как для в городе наблюдается нехватка и школ, и детских садов. С каждым днем население растет, а вот мест в соцобъектах больше не становится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что электромонтажник подозревается в изнасиловании двух школьниц в Мурино.

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