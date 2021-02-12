Санатории Петербурга будут принимать россиян из других регионов на реабилитацию

Северная столица начнет принимать россиян из других регионов и иностранцев на реабилитацию после перенесенного коронавируса. В городе разработали первый онлайн-акселератор (бизнес-курс) для клиник и санаториев по медицинскому и оздоровительному туризму.

Как сообщили в Смольном, акселератор создали в Санкт-Петербургском агентстве медицинского туризма. Курс должен повысить квалификацию городских медучреждений и сформировать конкурентные продукты в сфере здравоохранения. Таким образом в город будут привлекать пациентов из других регионов и зарубежных стран.

Отдельное внимание хотят уделить созданию разнопрофильных лечебных программ по реабилитации после заболевания COVID-19. Такие лечебные программы уже доступны для жителей города и гостей из других регионов.

В прошлом году почти 97 тысяч иностранных туристов получили в Петербурге медицинские услуги по различным направлениям на сумму свыше 528 тысяч рублей. В этом году власти ожидают прирост потока по внутреннему медтуризму до 20-23%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти запустят постковидную реабилитацию для пациентов с 8 февраля.