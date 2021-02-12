Санатории Петербурга будут принимать россиян из других регионов на реабилитацию

Санатории Петербурга будут принимать россиян из других регионов на реабилитацию
Отдельное внимание хотят уделить созданию разнопрофильных лечебных программ по реабилитации после заболевания COVID-19. Фото: pixabay

Северная столица начнет принимать россиян из других регионов и иностранцев на реабилитацию после перенесенного коронавируса. В городе разработали первый онлайн-акселератор (бизнес-курс) для клиник и санаториев по медицинскому и оздоровительному туризму.

Как сообщили в Смольном, акселератор создали в Санкт-Петербургском агентстве медицинского туризма. Курс должен повысить квалификацию городских медучреждений и сформировать конкурентные продукты в сфере здравоохранения. Таким образом в город будут привлекать пациентов из других регионов и зарубежных стран.

Отдельное внимание хотят уделить созданию разнопрофильных лечебных программ по реабилитации после заболевания COVID-19. Такие лечебные программы уже доступны для жителей города и гостей из других регионов.

В прошлом году почти 97 тысяч иностранных туристов получили в Петербурге медицинские услуги по различным направлениям на сумму свыше 528 тысяч рублей. В этом году власти ожидают прирост потока по внутреннему медтуризму до 20-23%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти запустят постковидную реабилитацию для пациентов с 8 февраля.

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Санатории Петербурга будут принимать россиян из других регионов на реабилитацию