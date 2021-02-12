Петербургский депутат Амосов вылечился от коронавируса

Петербургский депутат Амосов вылечился от коронавируса
Амосов вылечился от коронавируса. Фото: скриншот Facebook/ Михаил Амосов

Депутат ЗакСобрания Петербурга Михаил Амосов поделился в соцсетях новостью, что выздоровел от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Парламентарий написал на своей странице «ВКонтакте», что получил отрицательный тест на коронавирус спустя почти месяц лечения.

Напомним, 19 января политик сообщал, что компьютерная томография легких показала 40-процентное поражение легких. Он находился на кислородной поддержке и принимал лекарственную терапию. Коронавирусом также переболела его супруга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Гордон переболел коронавирусом в тяжелой форме. Гордон отметил, что будет находиться на карантине в течение двух недель, прежде чем снова вернется в студию. Сейчас он ведет эфиры прямо из дома.

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