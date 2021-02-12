Александр Гордон переболел коронавирусом в тяжелой форме

Гордон успел поправиться на 3,5 кг во время лечения. Фото: скриншот Первый канал

Гордон успел поправиться на 3,5 кг во время лечения. Фото: скриншот Первый канал

Телеведущему предстоит отсидеть на карантине две недели. Только после этого он сможет вернуться к привычной жизни.

Телеведущий Александр Гордон выписан из больницы после выздоровления от коронавируса. Болезнь протекала в тяжелой форме, но сейчас все в порядке. Об этом он рассказал в эфире передачи «ДокТок» на Первом канале.

Гордон отметил, что будет находиться на карантине в течение двух недель, прежде чем снова вернется в студию. Сейчас он ведет эфиры прямо из дома.

«Поскольку я нахожусь в группе риска из-за гипертонии и своих сердечных проблем, то было решено наблюдать меня каждый день… Такого количества капельниц, которое мне ставили, не видел никогда в жизни»,

— поделился телеведущий.

Гордону понравилось, как его кормили в больнице. Он признался, что успел поправиться на три килограмма.

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