Могильщика и заведующего кладбищем арестовали по громкому делу о растратах в Петербурге

Могильщика и заведующего кладбищем арестовали по громкому делу о растратах в Петербурге
Меру пресечения выбрал Октябрьский районный суд. Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

В Петербурге арестовали двух работников сферы похоронного бизнеса, подозреваемых в растрате средств. Такое решение вынес Октябрьский районный суд.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, одним из фигурантов дела стал заведующий кладбищем в МУП Горбунковского сельского поселения «Новый свет» Сергей Соснин. По данным правоохранителей, он получил от заказчиков 85 тысяч рублей за оказанные ритуальные услуги, но средства так и не пришли на счет предприятия.

Вторым участником дела оказался мастер по захоронениям в МУП «Святой Константин» Денис Малышев. Он получил от заказчика 50 тысяч рублей за ритуальные услуги, при этом выдав чек на 25 660 рублей. Кроме того, он получил 60 780 рублей от другого клиента, забрав деньги себе.

Они были задержаны 10 февраля. По решению суда Соснин будет находиться под домашним арестом до 9 апреля, а Малышев заключен под стражу до 9 апреля.

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