Россиянку, выдававшую себя за богатую светскую львицу, выпустили из тюрьмы в США

Россиянка Анна Сорокина (известная как Анна Делви), которая несколько лет выдавала себя в Нью-Йорке за дочь немецкого магната и обманувшая банки и отели на $200 тыс., освобождена из тюрьмы в США.

По данным BBC News, аферистка вышла из тюрьмы Альбион по условно-досрочному освобождению. Сейчас Сорокину готовят к депортации в Германию. Всего она отсидела почти четыре года.

Девушка родилась в семье российского дальнобойщика, после чего семья переехала в Германию, а после — в Штаты. Среди высшего света она представлялась Анной Делви и строила их себя богатую наследницу с активами в $60 млн. Она тратила деньги на дорогие отели, путешествовала на частном самолета и не пропускала модные вечеринки. Все удовольствия она оплачивала кредитами, полученным по поддельным чекам и одолженными у друзей деньгами.

Сорокину арестовали в 2017 году. Весной 2019 года ее признали виновной и приговорили к сроку от 4 до 12 лет тюрьмы с выплатой штрафа в $24 тыс. и возмещением ущерба на сумму $199 тыс.

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