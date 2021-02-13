Врач назвал проявления постковидного синдрома

Врач назвал проявления постковидного синдрома
Переболевшие коронавирусом могут испытать постковидный синдром. Фото: unsplash

Директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин рассказал, в каких симптомах может проявляться постковидный синдром.

Никитин объяснил, что признаками постковидного симптома могут быть нарушение терморегуляции и сложности с концентрированием. Все это является следствием поражения нервной системы, передает агентство «Москва».

По словам врача, последствиях перенесенного коронавируса могут говорить потливость и очень быстрая утомляемость, «как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными».

Он отметил, что среди признаков такого синдрома также может быть поражение сердечно-сосудистой системы, изменение функции почек и депрессия. Специалист добавил, что пациент должен пройти реабилитацию, программу которых должны индивидуально для каждого разрабатывать врачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог объяснил, в каком случае нужна повторная вакцинация от COVID-19.

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