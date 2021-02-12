Вирусолог объяснил, в каком случае нужна повторная вакцинация от COVID-19

Человек может привиться повторно, если перерыв между введением доз вакцины был слишком долгим. Фото: правительство Ленобласти

Человек может привиться повторно, если перерыв между введением доз вакцины был слишком долгим. Фото: правительство Ленобласти

Главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких условиях человеку может потребоваться повторная вакцинация от коронавируса.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на специалиста, привитый от коронавируса человек должен будет пройти вакцинацию заново, если перерыв между дозами препарата затянулся. По словам Малышева, перед повторным прохождением вакцинации необходимо поговорить с врачом, чтобы тот определил наличие необходимости в повторной прививке первой дозой.

Вирусолог напомнил, что заболевшим людям не рекомендуется прививаться от COVID-19. Пациент может поставить вторую дозу только через две недели после выздоровления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевшие могут повторно заразиться COVID-19 при наличии антител, заявили во Всемирной организации здравоохранения.