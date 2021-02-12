ВОЗ: переболевшие могут повторно заразиться COVID-19 при наличии антител

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о найденных случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса при наличии антител.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан, организация начала получить сообщения о повторных случаях инфицирования новым штаммом SARS-CoV-2. Подобные сообщения, в частности, приходили из ЮАР.
Представительница ВОЗ добавила, что сейчас ученые изучают сроки действия иммунитета от коронавируса у переболевших.
Привитые люди в основном переносят повторное заболевание в легкой форме. При этом вакцинация способствует снижению уровня передачи вируса.
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