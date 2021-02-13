Биолог рассказала, что в оттепель ожидается рост заболеваемости COVID-19

Если пациент лечится от коронавируса на дому, за бесплатными лекарствами лучше отправить волонтеров, чтобы не покидать квартиру зараженным. Фото: pixabay

Если пациент лечится от коронавируса на дому, за бесплатными лекарствами лучше отправить волонтеров, чтобы не покидать квартиру зараженным. Фото: pixabay

Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти во время оттепели, и если температура перейдет через ноль, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, на данный момент заболеваемость коронавирусной инфекцией стране пошла на спад. Но ситуация может поменяться, когда придет другая погода, сообщает РИА «Новости». «Как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — отмечает биолог.

С начала пандемии в России выявлено 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 79 194, выздоровели 3 559 142 пациента.

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