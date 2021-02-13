Врачи заявили, что коронавирус в 3,5 раза смертоноснее гриппа

Канадские ученые изучили смертность от коронавируса и гриппа и пришли к выводу, что статистика летальных исходов от новой инфекции в несколько раз выше, чем от гриппа.

Как сообщает РИА Новости, врачи проанализировали случаи госпитализации, связанные с гриппом и коронавирусом, в период с ноября 2019 года по июнь 2020 года в больницах Торонто и Миссиссоге, где большое население и высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Оказалось, что заболевшие ковидом пациенты в полтора раза чаще лечились в отделении интенсивной терапии и в полтора раза дольше находились в больнице, чем госпитализированные с гриппом. Более того, смертность от COVID-19 оказалась выше в три с половиной раза.

По мнению авторов исследования, в первую очередь это связано с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с гриппом, однако это изменится после формирования коллективного иммунитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог объяснил, в каком случае нужна повторная вакцинация от COVID-19.