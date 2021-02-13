Более 97% российских школьников вернулись к очным занятиям

В министерстве просвещения оценили ситуацию с распространением коронавируса в школах. Обстановка остается по-прежнему не простой, но контролируемой.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы министерства просвещения Сергея Кравцова, на данный момент к очным занятиям приступили 16,3 млн российских школьников. Данный показатель превысил 97%. Напомним, что к учебе дети приступили с 18 января.

Кроме этого, Сергей Кравцов добавил, что перевод учащихся на дистанционку был вынужденной, но необходимой мерой. Глава министерства просвещения поблагодарил учителей, которые несмотря на коронавирусную инфекцию не оставляли детей и продолжали учебный процесс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в школах Петербурга снизилась заболеваемость коронавирусом.