В школах Петербурга снизилась заболеваемость коронавирусом

В школах Петербурга снизилась заболеваемость коронавирусом
Некоторые классы продолжают учиться дома. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В петербургских школах уменьшилось количество случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ. Педагоги и ученики стали реже уходить на больничные по данным причинам.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по образованию, на данный момент в городе из-за новой болезни не учатся 936 детей. В целом, это 0,18% от общего количества школьников в Северной столице.

Кроме этого, болеют и учителя. На больничном с инфекционными заболеваниями находятся 497 педагогов и других сотрудников учебных учреждений. Это составляет 1,17% от общего числа специалистов.

Всего в городе 38 классов переведены на дистанционное обучение. Связанно это со случаями коронавирусной инфекции.

По собственному желанию продолжают учиться дома 10,5 тыс. учеников. Их родители написали заявление о переходе на смешанный формат получения знаний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге начнется бесплатная вакцинация в частных клиниках в феврале.

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