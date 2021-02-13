Долги россиян за теплоэнергию выросли на 15,5 млрд рублей в 2020 году

Долги россиян за теплоэнергию выросли на 15,5 млрд рублей в 2020 году
Долг россиян за тепло только растет. Фото: https://pixabay.com

Россияне и управляющие компании не спешат выплачивать долги за тепло. Сумма долга перевалила за 15,5 млрд рублей в минувшем году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Совет производителей энергии», общий долг россиян составляет на данный момент 209,» млрд рублей. Отмечается, что резкий рост неплательщиков начался после того, как правительство приняло мораторий на начисление штрафов за неуплату услуг ЖКХ. В итоге, к маю прошлого года уровень оплаты коммунальных услуг снизился до 85%.

«По пессимистичному сценарию с учетом уже накопленных долгов за тепло, объем дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями на конец 2020 года мог увеличиться до 600-800 млрд рублей. При этом плановая выручка всех теплоснабжающих организаций РФ на 2020 год составляла 1,2 трлн рублей», – заявили специалисты ассоциации.

В структуре предложили организовать помощь гражданам, которые оказались в сложной ситуации, а также принять меры для возвращения долгов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители поселка «Демидовская усадьба» пожаловались на отсутствие воды и отопления.

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