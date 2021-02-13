Стало известно о состоянии оставленных матерью на морозе детей

Уполномоченный по права человека при президенте России Анна Кузнецова рассказала о состоянии троих детей, которых мать отвезла в лес и оставила на морозе.

По словам Кузнецовой, двоих из троих детей переведены из реанимации в общую палату.

«Мы на связи с докторами и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и конечно, под наблюдением наших заботливых врачей», – написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, инцидент произошел в Москве 11 февраля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 33-летняя женщина привезла своих детей в лес, раздела их догола и оставила на морозе. Все это увидел очевидец и обратился в полицию. Дети с различными степенями обморожения были госпитализированы в детскую городскую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шестеро несовершеннолетних детей, взятых в заложники собственным отцом в квартире города Колпино в октябре прошлого года, останутся в Центре содействия семейному воспитанию до конца весны. Ребята находятся в социальном центре на протяжении вот уже трех месяцев.