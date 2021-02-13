В Петербурге найден ранее неизвестный автограф Пушкина

В Северной столице кандидат филологических наук совершила открытие. Специалист обнаружила в архиве братьев Тургеневых ранее неизвестный автограф Александра Пушкина.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новость пришла из Пушкинского дома. На данный момент известно, что данную подпись великий поэт поставил на рукописи Александра Тургенева. Автограф предназначался для публикации в пятом томе журнала «Современник».

Находка датируется началом 20-х чисел января 1837 года. В рукописи помимо подписи есть небольшой отрывок сообщения от Пушкина.

«Я продолжаю заниматься ежедневно в Королевской библиотеке разбором рукописей, и, получив позволение от…», – говорится в записи поэта. Специалисты приступили к изучению текста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на аукцион выставили изданную 200 лет назад книгу Пушкина.