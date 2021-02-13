Галкин заявил, что содержать замок довольно дорого

Шоумен отметил, что довольно много платит за коммунальные услуги, но сумму называть не стал.

Телеведущий и юморист Максим Галкин рассказал, каково быть владельцем замка. Он признался в эфире «Вечернего Урганта», что содержать особняк довольно дорого.

Галкин отметил, что платит «приличную» сумму за коммунальные услуги. Ему приходится следить за расходование электричества, потому что в замке слишком много осветительных приборов. Так, в одной люстре вручивается 72 лампочки.

Также юмористу нужно платить за мелкий ремонт, помощникам по дому, садовникам и поварам.

«Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям большая-большая, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет»,

— отметил Галкин.

Напоминаем, что телеведущий обеспечивает не только себя, но также Аллу Пугачеву и их двоих детей. В последнее время артистка все реже выступает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин поделился секретом счастливого брака с Пугачевой. Юморист отметил, что любовь только крепнет с годами.