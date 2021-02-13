На Боровой под ж/д мостом застряла фура

На участке дороги из-за этого затрудненно движение, автомобилистам приходится объезжать место инцидента.

На Боровой улице сегодня вечером, 13 февраля, под железнодорожным мостом застряла фура. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобилисты, проезжающие мимо, отмечают, что большегруз «крепко» застрял и пока не может сдвинуться с места. Они считают, что водитель не рассчитал габариты и теперь мешает проезду. Ему посоветовали спустить колеса, чтобы проехать.

«Задолбали эти фуры! Постоянно аварии создают! Давно пора их запретить»,

— гневается один из пользователей.

Многие с ним не согласились, но добавили, что водителям давно пора быть внимательнее и смотреть на указатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ГАЗель» застряла под ж/д мостом на Дальневосточном. Водитель не рассчитал высоту и застрял под сооружением.