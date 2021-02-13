На Боровой под ж/д мостом застряла фура

На Боровой под ж/д мостом застряла фура
Очередной водитель фуры не рассчитал высоту. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На участке дороги из-за этого затрудненно движение, автомобилистам приходится объезжать место инцидента.

На Боровой улице сегодня вечером, 13 февраля, под железнодорожным мостом застряла фура. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобилисты, проезжающие мимо, отмечают, что большегруз «крепко» застрял и пока не может сдвинуться с места. Они считают, что водитель не рассчитал габариты и теперь мешает проезду. Ему посоветовали спустить колеса, чтобы проехать.

«Задолбали эти фуры! Постоянно аварии создают! Давно пора их запретить»,

— гневается один из пользователей.

Многие с ним не согласились, но добавили, что водителям давно пора быть внимательнее и смотреть на указатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ГАЗель» застряла под ж/д мостом на Дальневосточном. Водитель не рассчитал высоту и застрял под сооружением.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
боровая улица дтп ж/д мост новости СПб фура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге из-за пандемии могут закрыться 15% ресторанов
Манукян рассказал о пополнении в семье после расставания с Бузовой
В Британии хотят изобрести универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса
Mercedes-Benz собирается отозвать 1,3 млн автомобилей в апреле
Под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей
На Боровой под ж/д мостом застряла фура
В поселке Лебяжье тушили большой дом
На Зверинской спасали из огня кроликов, выжил только один