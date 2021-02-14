Бузова появилась на Первом канале без белья

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила приехать на съемки программы «Сегодня вечером» на Первом канале без нижнего белья.

Откровенный образ звезда продемонстрировала в Instagram Stories. Она пришла к Максиму Галкину для съемок в его шоу «Сегодня вечером» в белоснежном платье.

«Первая на Первом», — подписала снимок певица.

В этом же образе Бузова погуляла на дне рождения подруги, дружбе с которой посвятила пост. Внимательные подписчики заметили, что под небольшим платьем певицы нет нижнего белья. Некоторые поклонники похвалил телеведущую за смелый наряд, а также восхитились ее красотой в новом образе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова заявила о намерении исполнить гимн России на Параде Победы. Однако ее мечту оценили не все ее фанаты.