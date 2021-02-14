Вице премьер России исключил простаивание «Северного потока — 2» после строительства

Вице премьер России исключил простаивание «Северного потока — 2» после строительства
Александр Новак. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Александр Новак в эфире канала «Россия 1» заявил, что простаивание «Северного потока – 2» исключено после завершения его строительства.

По его словам, «Северный поток — 2» абсолютно законен и соответствует всем требованиям европейского законодательства.

«Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры», — сообщил он.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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