Жителей Центральной России ожидает аномально холодная погода

Жителей Центральной России ожидает аномально холодная погода
Морозы простоят всю неделю. Фото: pixabay.com

Температура воздуха существенно упадет ниже нормы в Москве и других регионах Центральной России. Аномальный холод продержится в течение рабочей недели.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в данном регионе ожидается температура ниже нормы на 8-12 градусов.

«Центр европейской части России, в частности, Москва, окажется в плену сильных морозов. Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для столицы, например, в течение рабочей недели. Очень холодная погода», – пояснил специалист.

Таким образом, в Центральной России продержатся сильные морозы. Днем температура будет прогреваться до -15 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться в некоторых местах до -26 градусов мороза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МЧС предупреждает жителей Ленобласти о 30 градусных морозах.

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