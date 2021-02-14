МЧС предупреждает жителей Ленобласти о 30 градусных морозах

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение. Жителей региона ожидают сильные морозы и ветер до 11 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз синоптиков, ночью в Ленобласти ожидается переменная облачность, а также выпадет небольшой снег. Днем осадки только усилятся.

Температура воздуха составит 15-20 градусов мороза, а в некоторых местах опустится до -25 и -30 градусов. Кроме этого, будет бушевать ветер от 6 до 11 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителей региона призывают быть более внимательными на дорогах. Плохие погодные условия могут стать причинами для аварий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Петербурга ждут резкие перепады температуры на новой неделе. Новая неделя начнется с -9 градусов мороза, однако такая погода не продержится в городе долго. Уже во вторник, 16 февраля, намечено потепление, а затем снова морозы.