Прививку от коронавируса сделали более 158 тысяч жителей Петербурга

В Северной столице продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В администрации Петербурга поделились последними данными прививочной кампании.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, за период с начала вакцинации в городе привили уже 158,5 тысяч местных жителей. При этом 35 тысяч из них получили оба компонента препарата, то есть прошли полный цикл вакцинации.

За прошедшие сутки от коронавируса привили 5549 петербуржцев, из которых 4796 человек получили первую дозу вакцины, а 753 человека — вторую.

В прививочных пунктах, распложенных в городских поликлиниках, в запасе осталось 117 тысяч неизрасходованных комплектов вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге доля тяжелобольных ковид-пациентов составляет 25%. В декабре прошлого года этот показатель составлял 23,1%.