В Петербурге доля тяжелобольных ковид-пациентов составляет 25%

В Петербурге доля тяжелобольных ковид-пациентов составляет 25%
В настоящее время на ИВЛ находятся 260 пациентов. Фото: комитет по здравоохранению

В больницах Петербурга доля тяжелобольных ковид-пациентов увеличилась до 25%.

Как сообщил городской координационный совет по борьбе с COVID-19, в декабре прошлого года этот показатель составлял 23,1 %. Отмечается, что в настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 260 инфицированных коронавирусом.

При этом другие показатели указывают на снижение интенсивности распространения инфекции в Петербурге. Так, в городе сократилось число новых случаев COVID-19, активных больных, а также суточных госпитализаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1 099 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

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