Жертвами коронавируса за сутки стали 49 петербуржцев

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В понедельник, 15 февраля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в статистику смертности от новой инфекции в Петербурге вошли 49 новых случаев.

Сегодня Северная столица находится на втором месте среди регионов России суточной смертности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обгоняет лишь Москва, где за сутки жертвами ковида стали 56 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Следом идет Московская область с 28 летальными исходами, зафиксированными за последние 24 часа. В Ленобласти от ковида умерли еще восемь человек.

В общей сложности за время пандемии от коронавируса умерли 10 512 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус убил 80 520 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский штамм коронавируса назвали опасным для детей и подростков.