После драки в баре на Заслонова петербуржец угодил в больницу

В Центральном районе Петербурга сотрудники полиции выясняют обстоятельства драки, произошедшей в баре.
Инцидент произошел в День всех влюбленных, 14 февраля.
Как стало известно gazeta.spb.ru, драка произошла в баре на улице Константина Заслонова, дом № 25. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
В баре «Четверть пинты» задержали 32-летнего неработающего мужчину. По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, он руками и ногами избил 29-летнего собутыльника. Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной правой теменной области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли газовый и травматический пистолет.