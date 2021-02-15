Коронавирус унес жизни еще 49 человек в Петербурге

В Петербурге за сутки умерли 49 человек с коронавирусом.

Подробности рассказали в оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

С начала пандемии в городе зафиксировано 10 512 летальных исхода. За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 354196 случаев заражения COVID-19. Скончались 10512 человека. Выздоровело 269203 пациента.

С начала пандемии в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период в стране зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за последнее время значительно сократилось количество коронавирусных больных, сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.