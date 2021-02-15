С 1 марта «Ласточка» из Петербурга в Лугу будет останавливаться в Толмачево

С 1 марта электропоезда «Ласточка», которые курсируют между Петербургом и Лугой, будет делать остановку на станции Толмачево.

Речь идет об электричках №7451 Петербург – Луга с отправлением в 08:35. На станции Толмачево «Ласточка» окажется в 09:58—09:59. Поезд №7452 с отправлением в 6:16 прибудет в 6:27-6:28.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, электропоезд №7453 с отправлением в 14:59 прибудет в 16:21-16:22. Электричка №7455 будет выезжать в 19:05 и прибывать в Толмачево в 20:33-20:34. Поезд №7456 отправится в 17:05 и прибудет в 17:16—17:17.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о сбое в расписании движения поездов «Ласточка» в ночь на 7 января. Пассажирам пришлось встречать Рождество, сидя в поезде.