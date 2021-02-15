У Невы растет вторая очередь ЖК «Стрижи на Невском»

Холдинг Setl Group начал строить вторую очередь ЖК «Стрижи в Невском». Комплекс комфорт-класса расположится неподалеку от станции метро «Ломоносовская», у парка имени Бабушкина. Всего в 500 метрах от него протекает Нева.

В рамках второй очереди компании предстоит построить пять жилых домов. В ЖК также появятся подземные паркинги, наземная автостоянка, детский сад и целое общественное пространство, в котором будет оборудована даже зона для йоги.

Дома, построенные на втором этапе, будут выполнены в том же архитектурном стиле, что и первая очередь. Его проект создало бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Сохранится и изюминка ЖК — «парящие дворы» с воздушными мостами.

Цветовую гамму фасадов первой очереди, которая была выполнена в белых, серых и коралловых оттенках, разбавит вишнево-шоколадный колер. Облицовка зданий будет выполнена из керамогранита и декоративного кирпича.

Во второй очереди жилого комплекса можно будет найти квартиру на любой вкус. Есть варианты и с зимними садами, высокими потолками и увеличенными оконными проемами.

Из окон квартир на верхних этажах будет открываться вид на Ивановско-Щемиловский сад.

Отметим, это не единственная зеленая зона рядом с ЖК. Едва ли в Петербурге есть еще один проект, рядом с которым будет находиться сразу четыре таких зоны. Поблизости, кроме Ивановско-Щемиловского сада, расположены парк имени Бабушкина, Ломоносовский сад и Виноградовский сквер. До парка Куракина Дача можно дойти пешком.

Впрочем, у жителей второй очереди «Стрижей в Невском» будет собственное общественное пространство. Для него ландшафтные дизайнеры разработали эксклюзивный проект озеленения. Будущее пространство спроектировано так, чтобы двор оставался зеленым как можно дольше, – там высадят деревья и кустарники, зацветающие в разное время. Уюта добавят необычные светильники и дизайнерская мебель.

Для жителей второй очереди также возведут детский сад на 170 мест. В комплексе разместятся и помещения под объекты стрит-ритейла. Часть витрин будет выходить на Фарфоровскую улицу.

Ожидается, что жилые корпуса сдадут в третьем квартале 2023-го года.

Эксклюзивным брокером проекта «Стрижи в Невском» выступает «Петербургская Недвижимость».