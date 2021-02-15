Нанесший собутыльнику 87 ударов кулаками и пожарным топором петербуржец получил 9 лет строгого режима

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Чистякова, признанного виновным в убийстве. Он нанес собутыльнику не менее 87 ударов.

Преступный инцидент произошел в ночь на 27 марта 2020 года в квартире дома №97 по улице Будапештская. Суд установил, что Чистяков, распивая спиртное с мужчиной, в ходе возникшего конфликта, имея умысел на убийство, нанес собутыльнику не менее 87 ударов по жизненно важным органам.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Чистяков бил мужчину руками и ногами, а также использовал в качестве оружия пожарный поясной топор-кирку «Тор». Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали в пользу потерпевшей погибшего в счет возмещения материального вреда, состоящего из стоимости захоронения, денежные средства в размере 112 102 рубля, в счет возмещения морального вреда 2 млн.

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