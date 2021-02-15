Скандальный памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн рублей

Арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Алёновка. Фото: скриншот поста в группе "Нововоронеж Online"

Арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Алёновка. Фото: скриншот поста в группе "Нововоронеж Online"

Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей. За время торгов цена лота поднялась почти в три раза.

В понедельник, 15 февраля, скандально знаменитый памятник Аленки продали с молотка. Начальная сцена скульптуры составляла 1 млн рублей.

Как сообщила электронная торговая площадка АО «Российский аукционный дом», определить победителя оказалось не так просто. На торгах шла напряженная борьба — участники поднимали цену 33 раза.

Напомним, скандальный арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого сейчас стоит Нововоронеж. Его открыли 18 декабря. Пользователи соцсетей предположили, что появление памятника прославит город и привлечет туристов. Однако местный жители не оценили арт-объект. Их шокировал внешний вид металлической Аленки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о демонтаже в Нововоронеже испугавшего жителей памятника Аленке.