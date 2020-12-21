В Нововоронеже демонтируют испугавший жителей памятник Аленке

Арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Алёновка. Фото: скриншот поста в группе "Нововоронеж Online"

Арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Алёновка. Фото: скриншот поста в группе "Нововоронеж Online"

Администрация Нововоронежа Воронежской области решила демонтировать скандальный памятник Аленке. Арт-объект пугал местных жителей.

Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря. В администрации отметили, что «Аленка» — это не памятник, а арт-объект. В ближайшее время его демонтируют.

Как сообщили «РИА Новости», проект, разработанный воронежским художником, обошелся примерно в миллион рублей, однако на его реализацию денег из бюджета не выделяли.

Напомним, арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого сейчас стоит Нововоронеж. Его открыли 18 декабря. Пользователи соцсетей предположили, что появление памятника прославит город и привлечет туристов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте будущего памятника погибшим в пандемию врачам Петербурга появились ангел и медсестра.