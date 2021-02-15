Метро в Кудрово, дорога в обход Всеволожска и новые развязки — к 2035 году в Ленобласти хотят построить не только КАД-2

Метро в Кудрово, дорога в обход Всеволожска и новые развязки &#8212; к 2035 году в Ленобласти хотят построить не только КАД-2
Дороги Ленобласти. Фото: ленавтодор.рф

КАД-2 не единственный крупный проект, который планируют реализовать в Ленобласти следующие 15 лет. Регион рассчитывает решить ряд других транспортных проблем, в том числе во Всеволожском районе, где уже давно ждут метро, новых развязок, обходных дорог и реконструкции узких шоссе.

Транспортные проекты Ленобласть распланировала на ближайшие 15 лет. Их будут реализовывать в три этапа.

Планы транспортного строительства в Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Так, к 2025-му году времени планируют завершить реконструкцию дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» на участке «КАД – Колтуши», провести реконструкцию подъезда к Заневскому посту, продолжить дорогу «Санкт-Петербург – Завод имени Свердлова – Всеволожск» до дроги «Петербург — Матокса».

Отметим, что продление петербургского метро до Кудрово также запланировано до 2025-го года. Между тем, местные жители уже перестали верить в то, что новая станция метро будет построена. Как писала Gazeta.SPb, такое мнение выявил опрос, который проводили журналисты.

Планы транспортного строительства в Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_au

К слову, продление метро содержалось в транспортном плане Петербурга и Ленобласти, который ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отправил на доработку.

Планы транспортного строительства в Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_au

В планах до 2030-го года — построить северный обход Всеволожска, продолжение Широтной магистрали скоростного движения до примыкания к КАД и начать работы по строительству КАД-2. Предполагается, что вторую кольцевую начнут строить с участка «Дорога жизни – автомобильная дорога “Завод им. Свердлова” – Маслово», затем ее продлят до трассы М-10.

Следующие участки КАД-2, от М-10 до А-180, от А-181 до Дороги жизни и от КАД до А-181, планируют строить уже к 2035-му году.

Отметим, что к 2035-му году регион планирует также построить 147 путепроводов, 41 развязку, два тоннеля и три транспортно-пересадочных узла.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кад ленобласть метро реконструкция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метро в Кудрово, дорога в обход Всеволожска и новые развязки — к 2035 ...
Инспекторы ККИ за неделю проверили проверили около 400 петербургских ...
Петербургский суд обязал прокуратуру отозвать иск к «Дому книги», ...
Приставы ищут Боярского из-за неоплаченного штрафа ГИБДД
Каждый третий петербуржец крутит служебный роман
Скандальный памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн рублей
Нанесший собутыльнику 87 ударов кулаками и пожарным топором петербуржец ...
Пожилой петербуржец вылепил из снега во дворе Ростральную колонну