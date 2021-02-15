Метро в Кудрово, дорога в обход Всеволожска и новые развязки — к 2035 году в Ленобласти хотят построить не только КАД-2

КАД-2 не единственный крупный проект, который планируют реализовать в Ленобласти следующие 15 лет. Регион рассчитывает решить ряд других транспортных проблем, в том числе во Всеволожском районе, где уже давно ждут метро, новых развязок, обходных дорог и реконструкции узких шоссе.

Транспортные проекты Ленобласть распланировала на ближайшие 15 лет. Их будут реализовывать в три этапа.

Так, к 2025-му году времени планируют завершить реконструкцию дороги «Санкт-Петербург – Колтуши» на участке «КАД – Колтуши», провести реконструкцию подъезда к Заневскому посту, продолжить дорогу «Санкт-Петербург – Завод имени Свердлова – Всеволожск» до дроги «Петербург — Матокса».

Отметим, что продление петербургского метро до Кудрово также запланировано до 2025-го года. Между тем, местные жители уже перестали верить в то, что новая станция метро будет построена. Как писала Gazeta.SPb, такое мнение выявил опрос, который проводили журналисты.

К слову, продление метро содержалось в транспортном плане Петербурга и Ленобласти, который ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отправил на доработку.

В планах до 2030-го года — построить северный обход Всеволожска, продолжение Широтной магистрали скоростного движения до примыкания к КАД и начать работы по строительству КАД-2. Предполагается, что вторую кольцевую начнут строить с участка «Дорога жизни – автомобильная дорога “Завод им. Свердлова” – Маслово», затем ее продлят до трассы М-10.

Следующие участки КАД-2, от М-10 до А-180, от А-181 до Дороги жизни и от КАД до А-181, планируют строить уже к 2035-му году.

Отметим, что к 2035-му году регион планирует также построить 147 путепроводов, 41 развязку, два тоннеля и три транспортно-пересадочных узла.