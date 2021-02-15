Петербургский суд обязал прокуратуру отозвать иск к «Дому книги», закрытому в пандемию

Петербургский суд обязал прокуратуру отозвать иск к &#171;Дому книги&#187;, закрытому в пандемию
Суд удовлетворил иск. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению ООО «Санкт-Петербургский Дом книги» и Владимира Кашина к прокуратуре Центрального района города о признании незаконным представления.

Речь идет о магазине, расположенном в доме №28 на Невском проспекте. С 28 марта 2020 года магазин был закрыт из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, результате чего работа внутри помещения была приостановлена.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, спустя месяц обществом был издан Приказ о введении простоя. Информация об этом была направлена в службу занятости населения. Полагая вынесенное прокуратурой представление противоречащим Трудовому кодексу РФ и нарушающим права, истцы просили признать представление незаконным.

В результате 23 июля 2020 года режим простоя был отменен приказом. Таким образом введение административным истцом в организации соответствующего режима не по вине сторон соответствует трудовому законодательству РФ и не нарушает прав работников, так как заработная плата за ними сохраняется в размере 2/3.

Суд исковые требования удовлетворил. Признал представление незаконным. Обязал прокуратуру его отозвать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы заставили туроператора заплатить за испорченный отдых в Турции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом книги новости СПб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч
Метро в Кудрово, дорога в обход Всеволожска и новые развязки — к 2035 ...
Инспекторы ККИ за неделю проверили проверили около 400 петербургских ...
Петербургский суд обязал прокуратуру отозвать иск к «Дому книги», ...
Приставы ищут Боярского из-за неоплаченного штрафа ГИБДД
Каждый третий петербуржец крутит служебный роман
Скандальный памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 млн рублей
Нанесший собутыльнику 87 ударов кулаками и пожарным топором петербуржец ...