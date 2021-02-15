Петербургский суд обязал прокуратуру отозвать иск к «Дому книги», закрытому в пандемию

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению ООО «Санкт-Петербургский Дом книги» и Владимира Кашина к прокуратуре Центрального района города о признании незаконным представления.

Речь идет о магазине, расположенном в доме №28 на Невском проспекте. С 28 марта 2020 года магазин был закрыт из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, результате чего работа внутри помещения была приостановлена.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, спустя месяц обществом был издан Приказ о введении простоя. Информация об этом была направлена в службу занятости населения. Полагая вынесенное прокуратурой представление противоречащим Трудовому кодексу РФ и нарушающим права, истцы просили признать представление незаконным.

В результате 23 июля 2020 года режим простоя был отменен приказом. Таким образом введение административным истцом в организации соответствующего режима не по вине сторон соответствует трудовому законодательству РФ и не нарушает прав работников, так как заработная плата за ними сохраняется в размере 2/3.

Суд исковые требования удовлетворил. Признал представление незаконным. Обязал прокуратуру его отозвать.

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