Петербуржцев предупредили о похолодании до -25 градусов

Петербуржцев предупредили о похолодании до -25 градусов
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Резкое похолодание придет в Петербург уже в середине нынешней недели. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Так, в ночь на 18 февраля жителей Северной столицы ожидает новый температурный рекорд. Столбики термометров в центре города могут опуститься до минус 23-24 градусов, а в пригороде до -26.

Как сообщил ТАСС, синоптик отметил, что на этой неделе сильные морозы в Петербурге будут чередоваться с потеплением. При этом ожидать ухода зимы из города до конца февраля не приходится

Дорожные службы уже приготовились к ухудшению ситуации и предупреждают водителей о сложной обстановке на трассах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что температура воздуха существенно упадет ниже нормы в Москве и других регионах Центральной России. Аномальный холод продержится в течение рабочей недели.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Колесов новости СПб погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров рассказал об отношениях России и ЕС, приехав в Петербург
Суд оставил под арестом петербургских предпринимателей, подозреваемых в ...
Песков объяснил отсутствие задержаний на акциях с фонариками 14 февраля
Кремль назвал интересной идею Маска поговорить с Путиным
Петербуржцев предупредили о похолодании до -25 градусов
У Невы растет вторая очередь ЖК «Стрижи на Невском»
Абоненты Tele2 в 2020 году стали чаще отдыхать на горнолыжных курортах ...
Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч