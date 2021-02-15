Петербуржцев предупредили о похолодании до -25 градусов

Резкое похолодание придет в Петербург уже в середине нынешней недели. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Так, в ночь на 18 февраля жителей Северной столицы ожидает новый температурный рекорд. Столбики термометров в центре города могут опуститься до минус 23-24 градусов, а в пригороде до -26.

Как сообщил ТАСС, синоптик отметил, что на этой неделе сильные морозы в Петербурге будут чередоваться с потеплением. При этом ожидать ухода зимы из города до конца февраля не приходится

Дорожные службы уже приготовились к ухудшению ситуации и предупреждают водителей о сложной обстановке на трассах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что температура воздуха существенно упадет ниже нормы в Москве и других регионах Центральной России. Аномальный холод продержится в течение рабочей недели.