Театр Дождей переедет в здание на набережной Крюкова канала

Театр Дождей готовится к переезду в здание на набережной Крюкова канала. В помещении планируют разместить зрительный зал минимум на 100 мест.

Еще в начале 90-х коллектив получил от города небольшое помещение на Фонтанке, 130. Тогда зала на 45 мест было достаточно, но сейчас он уже не способен вместить всех желающих. На сцене в 118 «квадратов» артистам также стало тесно.

«Нет никакого фойе, есть туалетные комнаты. И дальше они проходят и оказываются сразу же в зале», — рассказала заместитель художественного руководителя Театра Дождей по связям с общественностью Карина Пляцковская телеканалу «Санкт-Петербург».

Актеры вынуждены играть спектакли на других площадках. Свои сцены предоставляют театр Ленсовета, Комиссаржевка и Молодежный на Фонтанке. С приходом нового губернатора дело сдвинулось с мертвой точки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице появилось большое количество неофициальных сайтов учреждений культуры. Мошенники пытаются продавать ненастоящие билеты или уже выкупленные, но с наценкой.