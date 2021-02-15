ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для использования при чрезвычайных ситуациях

ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для использования при чрезвычайных ситуациях
Вакцину признали эффективной и безопасной. Фото: Pixabay.com

Препарат стал вторым, получившим одобрение от организации.

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19. Их теперь можно использовать при чрезвычайных ситуациях, так как эксперты убедились в ее безопасности и эффективности. Об этом сообщает РИА Новости.

Один препарат производится в Корее, а другой – в Индии. Теперь они участвуют в программе COVAX по справедливому распределению вакцин в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID. Как сообщили на сайте Кремля, доклад по данному вопросу российский лидер ждет до 15 марта.

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